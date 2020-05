Anthony Modeste pourrait perdre 14 M€

Anthony Modeste ne réalise pas sa meilleure saison. L'attaquant du FC Cologne a inscrit un but en 21 matches toutes compétitions confondues. Et une nouvelle, assez mauvaise, pourrait lui mettre un gros coup sur la tête. L'ex-attaquant de l'OGC Nice et des Girondins de Bordeaux, en conflit avec son ancien club chinois le Tianjin Tianhai, pourrait perdre 14 M€ comme le rapporte Sport Bild.

En 2018, il avait rompu unilatéralement son contrat avec la formation de Chinese Super League et poursuit son ancien employeur pour salaires impayés. Problème, le club chinois est au bord de la faillite et a déposé le bilan. L'affaire sera portée devant le Tribunal arbitral du sport mais si le Tianjin Tianhai disparaît, Anthony Modeste pourra faire une croix sur la somme de 14 M€ qu'il demande.