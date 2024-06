EdF : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

Après un premier match de préparation réussi ce mercredi face au Luxembourg (3-0), l’équipe de France est actuellement à Bordeaux avant d’affronter le Canada ce dimanche soir. L’occasion pour Didier Deschamps de faire de nouveaux tests à quelques jours seulement du début de l’Euro. Et ce samedi soir, lors de la séance d’entraînement du jour, un joueur a fait parler de lui par son absence. Il s’agit de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Selon RTL et l’Équipe, l’attaquant du Real Madrid n’a pas participé à la séance du jour. Il a été préservé par le staff médical des Bleus. Il s’est entraîné en salle tout comme N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. La nature de sa blessure n’a pas été précisée mais on évoque un choix par précaution pour le moment. À suivre…