Terrible nouvelle à venir pour Arsenal

Énorme coup dur pour Arsenal. Deuxièmes du classement de Premier League à six points de Liverpool, les Gunners sont plus que jamais engagés dans la course au titre. Sauf que ça devient de plus en plus compliqué pour Mikel Arteta. Alors qu’Arsenal disputait le troisième tour de la FA Cup contre Manchester United, le club londonien a perdu Gabriel Jesus sur blessure. Et les images du Brésilien sortant sur civière en pleurs ne laissaient présager rien de bon.

Ce mardi matin, l’équipe de cœur de Thierry Henry n’a pas encore communiqué sur l’état de santé de son attaquant, mais The Athletic annonce que le pire est vraiment à craindre. Le média indique en effet que les médecins d’Arsenal suspectent fortement une sale blessure au genou. Gabriel Jesus se serait rompu les ligaments croisés du genou gauche. Une information qui, si elle se confirme, éloignerait l’international auriverde des terrains durant de longs mois. Des examens complémentaires doivent être réalisés aujourd’hui et il y a fort à parier pour qu’Arsenal communique dans la foulée.

Jesus, après Saka

C’est un énorme coup de massue pour le joueur qui s’était déjà blessé sérieusement au genou droit en 2022. Un pépin physique qui l’avait privé de compétition durant trois mois. Pour Mikel Arteta, le coup est rude aussi. Pour rappel, l’entraîneur des Gunners a déjà perdu Bukayo Saka le mois dernier. Touché aux ischio-jambiers, l’Anglais est censé rester éloigné des terrains pendant au moins deux mois. Auteur de 7 buts et de 2 passes décisives en 27 matches, Jesus n’est pas l’arme offensive numéro 1 du coach espagnol, mais ce dernier se retrouve tout de même privé de deux solutions offensives non négligeables.

Arsenal pourrait donc devoir s’activer plus que jamais durant ce mercato. Avec la blessure de Saka, les Londoniens s’étaient déjà mis en quête d’un renfort offensif. Les noms de Matheus Cunha (Wolverhampton), Evan Ferguson (Brighton), Alexander Isak (Newcastle) et de Marcus Rashford (Manchester United) ont ainsi été cités. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani avait également vu son nom être murmuré dans les travées de l’Emirates. Avec l’indisponibilité de Jesus à gérer en plus de celle de Saka, Arsenal a donc deux semaines pour trouver une solution.