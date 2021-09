Lucien Agoumé justifie le choix Brest

Deux ans après avoir rejoint l’Inter Milan, Lucien Agoumé (19 ans) a fait son retour en France cet été. Les Nerazzurri l’ont prolongé avant de le prêter au Stade Brestois sans option d’achat. S’il n’a pas beaucoup joué en Italie, il avoue tout de même avoir « beaucoup progressé », comme il l’a confié au Télégramme.

La suite après cette publicité

« J’ai beaucoup travaillé tactiquement. Physiquement aussi, j’ai pris quelques kilos » a-t-il ajouté. « Le club et moi on a un projet commun, il y a cette année de prêt dedans, on va essayer de faire en sorte qu’elle se passe bien et qu’on atteigne nos objectifs communs. » Agoumé veut maintenant profiter de ce retour dans l’Hexagone pour « montrer ce que je sais faire ».