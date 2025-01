Violents affrontements à Manchester avant le match face aux Rangers

Cette septième journée de la phase de play-off de la Ligue Europa était décidément marquée par les violences entre supporters. Alors que trois fans de la Real Sociedad ont été poignardés aux abords du Stadio Olimpico avant la rencontre face à la Lazio, ceux de Manchester United et des Rangers se sont également affrontés dans les rues mancuniennes.

La suite après cette publicité

The Sun explique qu’un grand nombre de supporters des deux équipes se sont battus sur Great Ancoats Street, à un peu plus de 6 kilomètres d’Old Trafford. De part et d’autres de la rue, les deux groupes se sont notamment lancés des bouteilles et divers projectiles l’un sur l’autre, sous les yeux de la police, qui a réussit à intervenir et a procédé à des interpellations.