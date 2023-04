Bayern Munich : la piste étonnante pour remplacer Oliver Kahn

Ces dernières semaines, le Bayern Munich est en pleine tempête. Après avoir décidé de virer Julian Nagelsmann pour placer Thomas Tuchel à la tête de l’équipe, la direction s’attendait à voir le club foncer vers un possible triplé : Bundesliga, Coupe et Ligue des Champions. Mais après deux semaines, le constat est accablant : le club est en difficulté en Championnat et a été éliminé de C1 et de Coupe.

Avec les mauvais résultats, la direction est pointée du doigt et notamment le directeur général Oliver Kahn. BILD révèle qu’en cas de départ de l’ancien gardien emblématique de l’Allemagne cet été, le club a déjà établi une short-list. Et le président d’honneur du club Uli Hoeness envisage de placer… son fils en tant que directeur général. Florian Hoeness, qui ne travaille pas du tout dans le football, a repris l’entreprise familiale «HoWe Wurstwaren KG».

Le Bayern Munich s’attend à des changements majeurs cet été