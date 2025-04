Aston Villa - PSG : la grosse mise en garde de Luis Enrique à ses joueurs !

Le PSG a un pied dans le dernier carré de la Ligue des Champions, peut-être plus pour certains observateurs mais le Paris Saint-Germain n’y est toujours pas. Ce lundi, en conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs souhaité mettre l’accent sur cette vigilance à avoir avant de retrouver les troupes d’Unai Emery. Sûr de ses forces mais sans tomber dans l’excès de confiance, le technicien espagnol a tout d’abord évoqué l’ambiance bouillante qui s’annonce du côté de Villa Park.

«On veut tenter de résoudre les problèmes qu’Aston Villa va nous présenter. Notre objectif, c’est la victoire. Pour nous, c’est toujours venir être compétitifs dans un stade comme Villa Park. On aime jouer à domicile comme à l’extérieur. Ce n’est pas un problème mais une motivation», a ainsi reconnu l’ancien sélectionneur de la Roja avant de revenir sur la chronologie de la saison et d’appeler son groupe à rester focalisé sur l’objectif final.

Luis Enrique appelle à la méfiance…

«Les scénarios changent autour de nous au fil des saisons, on est passé du pessimisme à un possible excès de confiance. On doit rester concentrés sur nos objectifs. Si on est prêts à souffrir, on sera prêts pour la victoire. On se prépare pour toutes les options. C’est une compétition tout à fait passionnante. Il s’agit de voir quel match fournir pour obtenir la victoire».

Interrogé sur un possible statut de favori, Luis Enrique a, par ailleurs, rappelé les nombreuses sorties de route de certains candidats annoncés à la victoire finale. «Le chemin de la Ligue des champions est pavé d’équipes favorites qui ont été éliminées en route. On a gagné le match aller, mais on n’avance pas avec des certitudes, parce qu’on a cette ambition de gagner. On veut montrer qu’on a le niveau pour aller en demi-finale».

Déterminé, l’architecte parisien a finalement conclu son intervention sur le plan de jeu des Villans, qu’il attend bien plus offensif… «Demain, Aston Villa aura certainement une défense plus haute. C’est un match retour, forcément risqué, qu’il est impossible de prévoir. Ce sera un match très intéressant». Si Unai Emery réserve des surprises pour son onze de départ, Luis Enrique se prépare lui à toutes les éventualités. L’objectif restant le même : gagner et ainsi poursuivre son rêve européen.