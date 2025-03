N2 : Bordeaux perd encore et s’éloigne de la montée

Le football va vite, très vite. Il y a encore quelques semaines de ça, les Girondins de Bordeaux, après une folle série de 5 victoires de suite, avaient rattrapé leur retard sur le leader le Saint-Malo. Mieux encore, pour la première fois de la saison, la formation de Bruno Irles s’était emparée de la première place du classement, synonyme de montée en National. Mais il fallait tenir le rythme.

Et malheureusement pour les supporters bordelais, le poids de cette première place a été trop lourd à porter. Dans la peau du leader, Bordeaux a enchaîné 2 défaites de suite avant de redescendre à la 2e place. Et ce samedi face à Saumur il fallait vite réagir. À domicile, Bordeaux a encore craqué concédant sa 3e défaite de rang face à Saumur, pourtant relégable au coup d’envoi. Une très mauvaise opération alors que Saint-Malo a pris les 3 points et re-distance Bordeaux de 5 points désormais.