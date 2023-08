CdM (F) : le Japon sort la Norvège et se qualifie pour les quarts

Suite de la Coupe du Monde féminine ce samedi matin avec les premiers 8es de finale. Si l’Espagne a écrasé la Suisse (5-1), en début de matinée, le Japon affrontait de son côté la Norvège dans un match beaucoup plus serré.

Pour ce second 8e de finale, ce sont les Japonaises qui ont pris le meilleur avec une belle victoire 3-1. La Norvège avait inscrit le premier but contre son camp avant d’égaliser grâce à Reiten. Mais finalement, le Japon s’est envolé en tête en marquant deux buts signés Shimizu et Miyazawa.