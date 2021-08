Le Red Star dévoile ses nouveaux maillots domicile et extérieur

Club mythique de la région francilienne, le Red Star continue de fasciner. Même s'il n'évolue qu'en National, troisième division française, le club audonien s'impose aussi comme une marque forte, avec un maillot toujours très attendu.

Celui de la saison 2021-2022 restera dans les annales. Car il s'agit de la première collaboration avec l'équipementier Kappa. « Le Red Star, ses joueurs et ses supporters ont le Club dans le cœur. Mais pas seulement. D’autres sujets, d’autres combats, d’autres revendications sont chers à l’Étoile Rouge et à ceux qui l’animent. Et si la prochaine tunique du club audonien montrait cette richesse ? Et si un maillot de foot pouvait faire passer des messages ? » , peut-on lire dans le communiqué de presse.

« C’est toute l’idée du nouveau maillot, dont la particularité et l’innovation est d’avoir du velcro sur son blason, afin de pouvoir y apposer un badge porteur d’un message. Trois patches sont d’ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne du club : " Notre Cœur Notre Force ", " Bauer ", " Refugees Welcome " et d’autres seront dévoilés au cours de la saison. »

Les Verts et Blancs ont droit à une autre nouveauté, au sujet du logo du club. « Le blason du club offre ainsi un nouveau concept et tend à devenir un nouvel espace d’expression. Ainsi, chacun a la possibilité d’apposer sur le blason du club, sous la forme d’un patch, le message qui lui tient à cœur. »

Le Red Star a aussi dévoilé sa nouvelle tunique extérieure, qui reprend quant à elle le même pattern dans des tonalités pourpres et oranges.