L’OL a fait une erreur avec Bruno Génésio d’après Mathieu Valbuena

Depuis le début de saison, le LOSC est en grande forme. Sous la houlette de son nouvel entraîneur Bruno Génésio, arrivé cet été après une expérience contrastée avec Rennes, les Dogues sont impressionnants tant en Ligue 1 que sur la scène continentale. En effet, alors que les Nordistes ont battu le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, l’ancien coach de l’OL a été complimenté par tous les observateurs pour sa capacité à réaliser ce genre d’exploits. Forcément, ce genre de compliments est accompagné de critiques envers le club rhodanien pour avoir libéré son entraîneur en 2019. Et ce dimanche, c’est Mathieu Valbuena qui a remis une pièce dans le distributeur. Alors qu’il a côtoyé le coach lors de son passage entre Rhône et Saône de 2015 à 2017, le milieu offensif a avoué ne pas avoir compris le choix des dirigeants lyonnais de se séparer de Bruno Génésio à l’été 2019 :

«La plus grosse erreur de Lyon, c’est de l’avoir laissé partir. Tout ce qui lui est arrivé à l’OL l’a énormément affecté, car c’est un vrai amoureux du club, mais aussi parce que cela a touché sa famille. Après son départ, Lyon a eu des difficultés sur le banc. Beaucoup de gens prédisaient qu’il n’était qu’un entraîneur très moyen. Objectivement, il mérite tout ce qui lui arrive. Je suis très content de le voir évoluer et progresser. Il a reçu d’énormes critiques. C’est un passionné, je l’ai vu directement. Il a été vite mis en avant en reprenant l’équipe à mi-saison (décembre 2015). Dans ses discours d’avant-match, il savait nous parler, il arrivait à toucher ses joueurs. Et Bruno nous faisait jouer au ballon, avec de vrais principes de jeu. Cela se reflétait sur le terrain. On avait fini deuxièmes, en mettant par exemple 6-1 à Monaco lors de la dernière journée. Il avait deux casquettes : à la fois dans la communication, proche de ses joueurs, mais il était aussi exigeant. Il s’est toujours donné à fond pour son métier.»