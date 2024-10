Manchester City a un nom en tête pour remplacer Pep Guardiola, Gavi rapporte 6 millions d’euros au Barça sans jouer

Manchester City prépare la suite

Comme l’affiche O Jogo, Manchester City a trouvé le remplaçant de Txiki Begiristain, au poste de Directeur du football. C’est Hugo Viana, actuel directeur sportif du Sporting Lisbonne, qui lui succédera la saison prochaine. Et cette arrivée pourrait influencer le poste d’entraîneur au sein du club anglais. En effet, City envisage aussi de nommer l’entraîneur Rúben Amorim pour succéder à Pep Guardiola. En 2020, Hugo Viana a engagé Ruben Amorim comme entraîneur au Sporting. Les personnes qui connaissent les deux hommes seraient surprises si Viana ne voulait pas emmener Amorim avec lui à City, selon The Athletic. Tout dépend si Pep Guardiola décide de partir ou non à la fin de la saison.

Gavi rapporte gros au Barça

Gavi pourrait faire son retour dans l’équipe du FC Barcelone le dimanche 20 octobre, marquant la fin de près d’un an d’absence due à une blessure survenue le 19 novembre 2023 contre la Géorgie. Selon le Mundo Deportivo, ce retour entraînera un revenu total de plus de 6 millions d’euros pour le club, dont 4,6 millions ont déjà été calculés pour la saison 2023-24, correspondant aux 226 jours d’absence jusqu’au 30 juin 2024. Le reste, soit environ 1,68 million, sera comptabilisé dans l’exercice 2024-25. L’indemnisation provient d’un programme de protection de la FIFA pour les blessures à long terme, qui peut atteindre un maximum de 7,5 millions d’euros par joueur. Si Gavi obtient sa décharge médicale, le FC Barcelone recevra un total de 6,3 millions d’euros pour cette période d’absence.

La folle valeur marchande de Lamine Yamal

Le Mundo Deportivo parle de la valeur marchande de Lamine Yamal, qui est estimée à 150 millions d’euros selon Transfermarkt. Cela le place devant des joueurs tels que Pedri et Rodri. Avec cette évaluation, il devient également le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du Barça, juste derrière Lionel Messi, qui était évalué à 180 millions d’euros. Yamal a d’ailleurs été sélectionné par Messi pour une campagne Adidas, ce qui souligne son statut croissant. Lors des prochains matchs, il portera des chaussures spéciales en édition limitée, faisant de lui l’un des rares à bénéficier de cet honneur.