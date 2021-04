Kevin Cabral va être transféré au LA Galaxy !

Le mercato est fermé en France mais cela n'empêche pas de réaliser des affaires. En effet, selon les informations de L'Equipe, Valenciennes s'est entendu avec le club américain du Los Angeles Galaxy pour le transfert de l'attaquant français Kevin Cabral ! Arrivé dans le Nord en 2017 en provenance du centre du formation du PSG, l'ailier de 21 ans a séduit le directeur technique Jovan Kirovski.

Ce dernier avait fait un tour en France l'hiver dernier. Et il avait coché le nom de Cabral, qui s'est distingué cette saison avec un doublé contre Reims en Coupe de France lors de l'épatante victoire 4-3 des Valenciennois (depuis éliminés par le FC Metz). Auteur de 10 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Cabral va donc quitter la Ligue 2 dans les prochains jours pour rejoindre l'une des franchises les plus réputées de la MLS. Et il pourrait côtoyer en attaque Javier Chicharito Hernandez.