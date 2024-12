La FIFA attribue sans surprise les deux Coupes du monde 2030 et 2034

Espagne, Maroc, et Portugal en 2030, suivis par l’Arabie saoudite en 2034 : la FIFA a officialisé ce mercredi 11 décembre les lieux des deux prochaines éditions de la Coupe du monde. Si la décision a été officiellement validée lors du Congrès, l’issue ne faisait plus de doute depuis longtemps puisque chaque candidature est restée seule en lice. Les deux candidatures ont d’ailleurs été validées par acclamation générale. Le vote par les membres du Congrès était clair s’est réjoui Gianni Infantino. «La cérémonie du centenaire dans le cadre de la Coupe du monde de football 2030 est décernée à l’Uruguay, au Paraguay et à l’Argentine. Le pays hôte de la Coupe du monde 2034 sera l’Arabie saoudite, félicitations» a conclu le président de la FIFA.

La suite après cette publicité

Le Mondial 2030 aura droit à son clin d’œil symbolique avec cette cérémonie en Amérique du Sud, en hommage à la première édition du tournoi en 1930 en Uruguay. Les trois rencontres inaugurales de la compétition se dérouleront ainsi en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Initialement marqués par de multiples ambitions, notamment européennes et asiatiques, les projets ont évolué au fil du temps. L’Ukraine a été évincée de la candidature européenne au profit du Maroc, et les pays sud-américains ont renoncé à une organisation complète en échange de trois matchs dans leurs pays. Cette configuration hybride constitue une première dans l’histoire du football mondial.

L’Arabie saoudite confirmée dans ses ambitions sportives

Pour ce qui est du Mondial 2034, l’Arabie saoudite, seule encore en lice, après le renoncement de l’Australie et de l’Indonésie, et la mise en sommeil des ambitions footballistiques de la Chine, a donc officiellement été intronisée. Au-delà du défi logistique, la compétition devrait avoir lieu en hiver et non en été, comme lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et comme pour son petit voisin arabe, l’attribution de la Coupe du Monde au Royaume est aujourd’hui au cœur de plusieurs polémiques.

La suite après cette publicité

Plusieurs médias européens, dont le Guardian, ont ainsi pointé du doigt le pays pour les différents manquements aux droits humains. La FIFA pourrait même être épinglée pour homicide involontaire si l’institution continue de fermer les yeux sur les violations des droits de l’homme sur les chantiers des stades. Plus récemment, c’est la Fédération norvégienne de football qui a critiqué le processus de candidature pour les Coupes du monde masculines de 2030 et 2034, le qualifiant d’«imparfait et incompatible avec les principes des propres réformes de la FIFA». Une affaire qui n’a donc pas fini de faire parler d’elle.