Ajax - Lazio : la ville d’Amsterdam interdit le déplacement aux supporters italiens

Le chef de la police amstellodamoise, le procureur général et le maire de la capitale néerlandaise ont publié un communiqué conjoint, interdisant aux supporters de la Lazio Rome de voyager pour le match contre l’Ajax en Ligue Europa prévu le 12 décembre prochain. La frange la plus extrême des supporters des Biancocelesti est dans le collimateur des autorités néerlandaises en raison de la possibilité de manifestations antisémites que les autorités voudraient éviter en réglant le problème à la source. Pour rappel, entre le 7 et le 8 novembre, il y a eu plusieurs incidents liés au match entre l’Ajax et le Maccabi Tel Aviv dans la ville néerlandaise, et plus encore à partir de ce moment la priorité pour les autorités de la ville est de préserver l’ordre public.

«Les supporters de la Lazio ne sont pas les bienvenus à Amsterdam. Le risque d’explosions criminelles d’extrême droite, antisémites, racistes et de troubles à l’ordre public est trop élevé. Certains supporters de la Lazio sont connus pour leur symbolisme fasciste et leurs troubles à l’ordre public. Salut hitlérien et abus de l’image d’Anne Frank. Ces dernières années, à l’occasion des matches à l’extérieur aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens, les supporters de la Lazio sont devenus des protagonistes. d’affrontements avec des armes de combat ou des feux d’artifice». L’Ajax, cependant, n’a pas été impliqué dans le processus décisionnel qui dépendait uniquement du soi-disant triangle de sécurité.