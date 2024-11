Nantes - OM : la pensée de Pedro Chirivella pour les sinistrés à Valence

Difficile, voire impossible de faire fi du contexte qui touche la région de Valence actuellement. Présent au micro de DAZN après la défaite de Nantes face à l’OM ce dimanche soir (1-2), Pedro Chirivella a tenu à adresser quelques mots de soutien aux personnes sinistrées, après les graves inondations ayant touché le pays ces derniers jours. Pour rappel, le milieu de terrain de Nantes est né à Valence.

La suite après cette publicité

«C’est frustrant, je pense que nous avons fait beaucoup d’efforts… Ca été un match compliqué, même si on a eu des occasions pour revenir, mais on ne l’a pas fait. Aujourd’hui, il a manqué de l’efficacité, a-t-il analysé, avant de poursuivre. J’ai vécu une semaine compliquée avec la catastrophe qui est passée chez moi, je veux envoyer tout mon soutien au peuple et j’espère que Valence va vite se relever.» Dans la journée, le dernier bilan des autorités espagnoles faisait état de 217 morts.