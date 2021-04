Bayern Munich : le clan Choupo-Moting tacle le PSG

Un an après la signature du duo Mbappé-Neymar au Paris Saint-Germain, le club de la capitale surprenait tout son monde en engageant l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting durant le mercato estival 2018. Arrivé en provenance de Stoke City, ce dernier débarquait certes avec le statut d’attaquant de complément, mais beaucoup s’étonnaient de voir Paris aller chercher un renfort chez les Potters.

Auteur de 6 buts en 31 matches de Ligue 1, Choupo-Moting n’a d’ailleurs pas marqué le championnat de France, sauf pour son incroyable raté face à Strasbourg en avril 2019 (2-2). Néanmoins, le Camerounais a été l’un des jours les plus appréciés au sein du vestiaire rouge-et-bleu. Et il ne faut pas oublier non plus que c’est lui qui a envoyé les Parisiens en demi-finale de la Ligue des Champions l’été dernier en inscrivant le but du 2-1 face à l’Atalanta.

Choupo-Moting pas pris au sérieux

Mais l’été dernier, Choupo-Moting a pris tout le monde de court. Après l’avoir poussé au départ, Paris avait fait machine arrière en lui offrant une prolongation de contrat. Une manoeuvre dictée par la crise financière qui secoue actuellement le football. Mais alors que l’on pensait que ce geste serait la seule option pour le Lion Indomptable de rester dans un top club européen, ce dernier a scotché tout le monde en s’engageant avec le Bayern Munich. Recruté pour un an, Choupo-Moting espère d’ailleurs prolonger l’aventure.

Et pour son père, Just Choupo-Moting, qui est aussi son manager, les Bavarois ont fait preuve de plus de respect que le PSG. « Avec ce qu’il a fait, il méritait d’être pris plus au sérieux. Mais on n’a pas senti davantage de reconnaissance dans la proposition du club. Rester, c’était prendre le risque d’être encore enlevé de la liste (de la Ligue des Champions, ndlr), d’entendre dire qu’il était là pour ses qualités humaines… En Allemagne, on ne le résume pas à ça. C’est la preuve, sans doute, qu’il a fait le bon choix », a-t-il déclaré au Parisien. Et à Paris, certains redoutent déjà le fameux scénario de l’ex qui marque contre le PSG…