La Juventus licencie Thiago Motta et annonce l’arrivée d’Igor Tudor

L’arrivée de Thiago Motta à la Juve n’aura pas été le big-bang promis. Débarqué l’été dernier après avoir qualifié Bologne en C1 pour la première fois depuis 59 ans, l’entraîneur italien avait fait naître d’immenses espoirs chez les juventini. Plus de sept mois plus tard, forcé de constater que la greffe n’a jamais pris : les Bianconeri sont 5es de Serie A, éliminés de la Ligue des Champions depuis les 1/16es face au PSV, éliminés de la Coupe d’Italie depuis les 1/4 contre Empoli, ont aussi été battus en Super Coupe d’Italie par l’AC Milan, et ils n’ont jamais esquissé de grands élans dans le jeu qui pouvaient appeler à l’optimisme pour la suite.

Conjugué à cela les deux derniers revers fracassants face à l’Atalanta (4-0) et la Fiorentina (3-0), les dirigeants turinois n’avaient plus trop de motifs d’étirer leur collaboration avec leur entraîneur, dont la cote de popularité avait déjà dégringolé dans le vestiaire depuis un bien moment. L’inévitable a donc eu lieu et Thiago Motta a été remercié par la Juventus durant cette trêve. Et comme attendu, le double vainqueur de la C1 a bel et bien fait le choix de le remplacer par le volcanique Igor Tudor, préféré à Roberto Mancini.

Il connaît bien la maison pour y avoir évolué comme joueur

Libre depuis son renvoi de la Lazio Rome en juin 2024, l’ancien entraîneur de l’OM a signé un contrat d’un an, plus une année supplémentaire activable en cas de qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison (la Juventus est actuellement 5e, à 1 point de Bologne). «La Juventus FC annonce avoir relevé Thiago Motta de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Le Club remercie Thiago Motta et tout son staff pour le professionnalisme démontré et pour le travail effectué ces mois-ci avec passion et dévouement, leur souhaitant le meilleur pour l’avenir», indique le communiqué de la Juventus, avant d’annoncer l’arrivée du Croate de 46 ans : «la Juventus FC annonce également avoir confié la direction de l’équipe première masculine à Igor Tudor qui dirigera la première séance d’entraînement demain».

Igor Tudor va donc connaître sa dixième expérience comme entraîneur, la quatrième en Italie après avoir coaché l’Udinese, l’Hellas Vérone, et la Lazio Rome (il a aussi été assistant à la Juventus entre août 2020 et mai 2021). Le Croate de 46 ans a aussi l’avantage de bien connaître la maison pour avoir évolué en tant que joueur à la Juventus entre 1998 et 2007, où il avait d’ailleurs côtoyé un certain Didier Deschamps à l’époque. Reste à savoir s’il parviendra à y trouver autant de stabilité comme entraîneur, lui qui n’a jamais fait plus de deux ans d’affilée sur un même banc.