Qualifications Euro 2024 : l’Angleterre concède le nul face à l’Ukraine

Après quatre victoires en quatre rencontres, l’Angleterre poursuivait ses qualifications vers l’Euro 2024. Pour poursuivre leur sans-faute, les Three Lions devaient s’imposer contre l’Ukraine. Pour l’occasion, Gareth Southgate alignait notamment une ligne d’attaque XXL, avec Bellingham, Saka et Kane en pointe. Côté Ukrainien, on retrouvait les Londoniens Mudryk et Zinchenko. Alors que les occasions manquaient en début de partie, les Anglais faisaient preuve d’un manque de précision technique.

Ce qui a profité aux Ukrainiens. Après un joli mouvement collectif pour la Zbirna, Konoplya trouvait Zinchenko dans l’axe, qui ouvrait le score dans le but vide (1-0, 26e). Mieux dans le jeu après le but concédé, les Three Lions se procuraient plus d’occasions et parvenaient enfin à revenir grâce à face-à-face remporté par Walker (1-1, 41e). Après la pause, Bellingham, d’une belle tête (54e) et Saka, qui trouvait la barre transversale après une lourde frappe (60e), n’ont pu faire la différence.

L’arbitrage va faire débat

Trop peu d’occasions franches pour inquiéter la défense ukrainienne, qui reculait pourtant en fin de rencontre. Dans la surface, Saka pouvait frapper à bout portant, mais un bras venait stopper son tir. L’arbitre n’a pas bronché et, sans aller voir le VAR, a demandé de continuer le jeu. En difficulté tout au long de la rencontre, l’Angleterre concède logiquement le match nul, mais reste largement en tête avec six points d’avance sur son rival du soir.

Dans les autres rencontres de la journée, la Suède s’est amusée en Estonie et s’est largement imposée grâce à des buts de Gyokeres, Isak, Quaison, Claesson et Kulusevski (4-0). Avec ce résultat, les Suédois sont toujours en vie dans ce groupe F, mais reste à quatre points de la Belgique et de l’Autriche, prochain adversaire des Blågult. Enfin, Andorre et la Biélorussie ont fait match nul et restent derrière Israël, la Roumanie et la Suisse dans le groupe I.

