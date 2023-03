FA Cup : le tirage au sort des quarts de finale

Alors que les huitièmes de finale de la FA Cup se disputaient ce mardi et ce mercredi, les huit qualifiés sont désormais connus. Il s’agit de Manchester City, Fulham, Blackburn et Brighton ainsi que Manchester United, Grimsby Town, Burnley et Sheffield United qui ont composté leur billet ce soir.

Vainqueur de la League Cup, Manchester United vise un autre trophée et recevra Fulham étonnant septième de Premier League. Le voisin de Manchester City défiera Burnley, l’occasion de retrouver un certain Vincent Kompany, le coach des Clarets. Sheffield United et Blackburn Rovers se retrouveront pour un duel entre équipes de Championship. Enfin, le Petit Poucet de Grimsby Town (League Two soit la 4e division anglaise) devra se déplacer du côté de Brighton. Les rencontres auront lieu les 18 et 19 mars prochain.

