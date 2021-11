FIFA 22 : la nouvelle Team of the Week est arrivée !

Comme chaque semaine, c'est le moment qu'attendent les fans de FIFA Ultimate Team (FUT). La Team of the Week (8e édition de la saison) est tombée, avec de sacrés joueurs qui tenteront plus d'un. C'est le cas de Christopher Nkunku super complet avec ce nouveau boost, d'un Jonathan Clauss qui a ébloui tout le monde le week-end dernier, ou encore un Julián Álvarez pour les amateurs de River Plate. On vous raconte tout ça dans cet épisode de FUT Express !

