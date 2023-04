Liga : un nouveau logo va être dévoilé pour la saison prochaine

Une nouvelle petite révolution va toucher le championnat espagnol la saison prochaine. Après l’annonce de la fin de la relation entre LaLiga et Banco Santander en tant que sponsor principal, l’entité présidée par Javier Tebas a confirmé à la presse espagnole que EA Sports serait la prochaine société qui donnera son nom au championnat à partir de la saison 23/24 et pour les cinq prochaines années. La principale société de distribution de jeux vidéo pour PC, consoles et téléphones mobiles apportera près de 30 millions d’euros annuels à l’élite espagnole, contre 17 millions pour la banque espagnole.

En ce sens, LaLiga va se doter, dès la saison prochaine, d’une toute nouvelle charte iconographique à commencer par un logo flambant neuf. D’après les premières indiscrétions de Footy Headlines, habitué à faire fuiter avec justesse les nouveaux maillots des clubs à l’avance, le championnat espagnol va ranger ses petits quartiers multicolores autour du ballon, pour un rouge pâle unique qui rappelle la couleur de l’équipe nationale de la Roja. Un double L viendra se greffer au nom avec la mention du nouveau partenaire EA Sports. L’objectif de LaLiga est de se rapprocher d’un public plus jeune et plus international.

