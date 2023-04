PSG : les raisons du mystérieux mail du club aux supporters

Par le biais d’un mystérieux mail, le PSG avait jugé bon de rappeler les règles de bonne conduite aux Fan Clubs en début de semaine. Un message qui avait suscité un tourbillon de réactions chez les supporters parisiens, notamment sur les réseaux sociaux, et qui avait surtout été vu comme une sorte de rappel à l’ordre liberticide.

Ce vendredi, Le Parisien indique que l’objectif du club via ce mail n’était en aucun cas d’irriter les supporters, mais de rappeler leur vigilance aux fans de provinces désormais installés dans la tribune Boulogne. Conscient du passé sulfureux d’anciens groupes de supporters, dissous par la suite à l’image du Kop of Boulogne, le PSG veut désormais prendre ses précautions et assurer la sécurité de tous les supporters présents au Parc. Encore à ce jour, l’enjeu majeur du club est d’empêcher les anciens du Kop de se rapprocher de l’enceinte parisienne, d’où cette frilosité face au phénomène de groupe.

