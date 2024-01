CAN 2023, Cameroun : Alexandre Song s’en prend aux anciens

Eliminé de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 après sa défaite face au Nigeria en huitième de finale, le Cameroun fait face aux critiques. Et selon l’ancien international Alexandre Song, si les Lions indomptables ont chuté, c’est à cause de plusieurs erreurs commises par les dirigeants actuels du football camerounais. Et l’une d’entre elles a été de mettre le décrié André Onana sur le banc.

«Je n’ai rien contre Ondoa mais c’est un très mauvais message que le Cameroun envoie concernant sa gestion. Quand on voit un Onana au banc et Ondoa titulaire même s’il a aussi des qualités, c’est quelque chose qui ne se conçoit pas et qui n’a jamais existé. Il faudrait aussi qu’on permette à cette génération des Lions de s’exprimer librement et que les anciens comprennent que c’est au tour de ces nouveaux de briller. Ils méritent leur espace car à notre époque, on ne permettait pas cette ingérence de la part des anciens et même à l’époque de ceux qui dirigent le football aujourd’hui, ils ne permettaient pas ça», a-t-il déclaré au micro de la chaîne CRTV Sports.