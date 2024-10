PSG : Gianluigi Donnarumma se fait broyer dans tous les sens !

« Ce n’était pas Donnarumma, mais Donna-cata. » Hier soir, Gianluigi Donnarumma n’a pas été épargné lors de notre débriefing de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal en Ligue des champions (2-0). De retour dans les cages franciliennes, l’Italien n’a pas du tout été à la hauteur de l’évènement puisqu’il a été fautif sur les deux buts marqués par les Gunners. En effet, il a totalement manqué sa sortie sur l’ouverture du score de Kai Havertz (20e). Puis, il a encore fauté sur le coup franc de Bukayo Saka, même si ses coéquipiers ne l’ont pas vraiment aidé. Pour l’ensemble de son œuvre, la Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 3.

Nous avons ajouté le commentaire suivant : « De retour dans le onze de départ depuis le 14 septembre dernier, l’Italien disputait son premier match de Ligue des champions de la saison. Et pour son retour, il s’est offert une sortie musclée face à Martinelli d’entrée de jeu (3e). Une façon de marquer son terrain face aux Gunners ? Pas vraiment. Encore une fois, l’Italien a démontré qu’il était aux abois sur les ballons aériens. À commencer par une sortie ratée sur l’ouverture du score d’Havertz (20e). Un quart d’heure plus tard, il n’est pas aidé par sa défense, mais il est impliqué sur le coup franc du break de Saka (35e). Il a eu le mérite de sortir deux arrêts sur des frappes de Martinelli pour éviter le 3-0 (52e, 75e). Pas de quoi sauver son bilan catastrophique lors des 45 premières minutes qui a plombé les siens. »

Gigio prend cher

Le reste de la presse sportive française n’épargne pas non plus Gigio après sa nouvelle disasterclass. L’Équipe, qui lui a donné la note de 3, a écrit à son sujet : « Paris peut-il réellement avoir des ambitions aussi élevées avec un gardien qui commet autant d’erreurs en Ligue des champions ? Coupable de ne pas être sorti dans ses six mètres sur le premier but (20e), l’Italien a été moins fautif sur le deuxième, mais tout aussi passif (35e). Deux fois le ballon a terminé dans ses gants sur une reprise de Martinelli (52e, 75e). » Le quotidien sportif a également rappelé que ce n’est pas la première fois qu’il se rate dans la plus belle des compétitions européennes, puisqu’il s’était déjà manqué face au Real Madrid de Karim Benzema, en 2022. Idem face au FC Barcelone ou encore contre le Borussia Dortmund l’an dernier.

L’Équipe ajoute enfin que l’ombre de Matvey Safonov plane sur lui, bien que l’ancien joueur de l’AC Milan soit jugé meilleur. De son côté, Le Parisien lui a attribué un 2 et s’est demandé « comment un gardien d’1,96 m peut-il être aussi friable dans les airs ? » En Angleterre, Donnarumma a aussi été critiqué. Le Daily Mail, qui lui a donné un 4, a lâché : « Une nuit à oublier. Battu sur le premier but d’Arsenal et n’aurait pas dû être battu par le coup franc de Saka pour 2-0. » En Espagne, sa prestation a aussi été analysée. AS a titré « Arsenal 2- Donnarumma 0 » et a utilisé le mot « honte », avant de rhabiller le portier italien pour l’hiver et toutes les autres saisons.

L’Europe le pointe du doigt

« Les Gunners ont remporté leur première victoire de la saison en Europe aux dépens de Gianluigi Donnarumma. Quelque chose semble dérouter le gardien italien lorsque retentit l’hymne de la Ligue des champions puisque, encore une fois, cette fois à l’Emirates Stadium, deux de ses erreurs ont fini par coûter à Luis Enrique une surprise et une défaite pour le Paris Saint-Germain (2-0). Le jeu aérien et les coups de pied arrêtés ont fini par faire ressortir le meilleur d’Arsenal et le pire chez le gardien visiteur. Kai Havertz et Bukayo Saka ont marqué les buts de l’équipe locale. Même si Gianluigi Donnarumma a empêché la déroute d’aller plus loin grâce à deux bonnes interventions de Gabriel Martinelli, il était déjà trop tard. »

Mundo Deportivo n’a pas été tendre non plus avec lui. « Londres a couronné Gianluigi Donnarumma meilleur joueur de l’Euro 2020, mais aujourd’hui, il a connu l’autre côté du football dans la capitale anglaise. Deux erreurs indignes du gardien italien ont ouvert la voie à la première victoire méritée d’Arsenal de Mikel Arteta dans la Ligue des champions renouvelée et ont condamné le PSG de Luis Enrique à une défaite 2-0, qui a décidé d’exclure Ousmane Dembélé de l’effectif pour des raisons disciplinaires. » Enfin, chez lui en Italie, Gigio n’a pas été totalement accablé. La Gazzetta dello Sport a écrit : « Les buts du duo Havertz-Saka étrillent le PSG. Gigio, quelles erreurs ! Le gardien de but de l’Italie se retrouve sur le banc des accusés. » Le Corriere dello Sport a, de son côté, lâché : « Le gardien, de retour après la blessure, ne semble pas impeccable et ses compagnons ne savent pas comment l’aider. »