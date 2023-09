EdF : Antoine Griezmann ne veut pas aller en Arabie saoudite

Vice-capitaine de l’équipe de France, Antoine Griezmann était présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la rencontre amicale face à l’Allemagne. Loquace, le métronome de l’Atlético Madrid a été interrogé sur plusieurs sujets et a également été amené à s’exprimer sur le mercato pharaonique réalisé cet été par les clubs d’Arabie saoudite.

Alors qu’il affirme comprendre les raisons qui poussent certains joueurs à rejoindre le Golfe, le joueur de 32 ans a néanmoins affirmé ne pas être intéressé par ce challenge, étant plus sensible à l’idée de rallier le championnat américain dans un avenir proche : «Je comprends parfaitement les départs vers l’Arabie saoudite. On voit des sommes incroyables, on gagne beaucoup d’argent, mais certains veulent sécuriser leur famille et je trouve cela normal d’aller là-bas. Après, est-ce que je serai amené à aller là-bas ? J’ai une famille et poursuivre ma carrière en MLS est mon objectif principal.» Voilà un avenir qui semble clair et défini pour Grizou.