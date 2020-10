Ronald Koeman justifie l'absence d'Ousmane Dembélé face au Celta

Absent du onze titulaire hier soir lors de l’écrasante victoire catalane sur la pelouse du Celta Vigo, Ousmane Dembélé se rapproche-t-il de plus en plus d’un départ ? L’ailier offensif français n’est une nouvelle fois pas entré en jeu lors de ce match et le temps commence à se faire long pour l’international français. Présent en conférence de presse d’après match, Ronald Koeman a tenu à justifier l’absence de l’ancien Rennais qui selon lui ne concerne en aucun cas son avenir chez les Culés.

«Ce n'est pas vrai», a démenti Koeman à l'issue de la rencontre. «Si j'avais pensé cela, je ne l'aurais pas convoqué. Pedri et Trincao sont des joueurs qui peuvent contribuer plus qu'Ousmane défensivement et c'est pour ça que j'ai pris cette décision.» Une décision qui semble tout bonnement logique lorsque l'on sait que les Catalans ont disputé l'intégralité de la deuxième période à dix après l'exclusion de Lenglet juste avant la pause. Le profil très offensif de Dembélé n'étant pas adapté après ce fait de jeu.