L’AS Monaco se sépare de Philippe Clément

Concédant 5 défaites lors des 7 dernières journées de Ligue 1, le club de la Principauté avait chuté au classement, finissant la saison hors des places européennes, en sixième position. Un déclassement qui obscurcissait grandement l’avenir du technicien belge sur le banc monégasque. Arrivé en provenance du Club Bruges en fin d’année 2021, il avait pourtant réalisé une première partie de saison 2022-23 convaincante, sans oublier ses débuts fracassants la saison dernière qui avaient permis à Monaco de finir troisième après une fin de saison remarquable.

Voilà donc une fin d’aventure en eau de boudin pour le technicien de 49 ans qui a vu son départ lui être signifié par Paul Mitchell, le directeur sportif de l’ASM, en personne. Alors que son objectif de début de saison était de viser la qualification avec ses joueurs, Philippe Clément avait été évasif sur son avenir en conférence de presse hier à l’issue de la nouvelle défaite monégasque face à Toulouse (2-1) : «Je veux lutter pour ce club mais c’est aux dirigeants de décider.»

L’AS Monaco va prendre son temps pour trouver son remplaçant

Mais ce dimanche, l’AS Monaco a tranché et a décidé de se séparer du technicien belge. «L’AS Monaco annonce le départ de Philippe Clement. Arrivé sur le banc en janvier 2022, Philippe a aidé l’équipe à atteindre la 3e place du championnat à l’issue de la saison 2021-22, puis à être dans la course pour un nouveau podium durant la majeure partie de cette saison 2022-23. En dépit de ces résultats et de sa large contribution dans le développement de jeunes joueurs, la dynamique sportive de cette fin de saison se conclue par un classement final en deçà des attentes a indiqué qu’un changement à la tête de l’équipe première était devenu nécessaire», est-il précisé.

«C’est une décision difficile à prendre car Philippe a donné le meilleur de lui-même et s’est toujours comporté de façon professionnelle. Au nom du Club, je souhaite le remercier pour tous ses efforts», a ajouté Paul Mitchell, le directeur sportif de l’ASM. Avant la saison prochaine, Monaco devra donc trouver un nouvel entraîneur rapidement pour retrouver une place européenne, mais pour le moment, le club asémite veut «se laisser le temps de la réflexion afin de définir l’entraîneur qui dirigera l’équipe première la saison prochaine».