La Juventus touche au but pour le remplaçant de Matthijs de Ligt

Petite révolution du côté de Turin. De nouveaux joueurs arrivent, à l'image d'Angel Di Maria et de Paul Pogba, pendant que d'autres qui ont eu un rôle assez important ces dernières années s'en vont, comme Paulo Dybala, Georgio Chiellini et Federico Bernardeschi, alors que Matthijs de Ligt est devenu joueur du Bayern plus tôt dans la soirée. Forcément, il va falloir recruter pour remplacer tout ce beau monde, surtout derrière...

C'est surtout le jeune défenseur néerlandais qui va laisser un certain vide dans l'arrière-garde, même s'il a laissé un chèque sympathique d'environ 70 millions d'euros à ses dirigeants (67M€ +10M€ de bonus). De nombreux noms sont sortis pour couvrir son départ, comme Gabriel d'Arsenal, Jules Koundé de Séville ou Pau Torres de Villarreal, mais c'est finalement vers le taulier du Torino, Bremer, que les dirigeants bianconeri se sont tournés.

Accord total avec le Torino

Et selon Sky Italia, c'est même déjà bouclé. La Juventus va dépenser 40 millions d'euros et 7 millions supplémentaires pour enrôler le défenseur brésilien de 25 ans, arrivé à Turin, il y a quatre ans déjà. Le Torino a dit oui et maintenant, la Juventus va devoir se mettre d'accord avec le joueur, alors qu'une réunion a lieu cet après-midi pour discuter des contours d'un futur contrat.

Un joli coup pour la Juventus, puisque le Brésilien a été nommé meilleur défenseur de la saison en Serie A. Il était également convoité par l'Inter, mais la proposition milanaise était bien inférieure à celle de la Vieille Dame, alors qu'en début de mercato, son nom a aussi été évoqué du côté du Paris Saint-Germain, qui s'est aussi tourné vers d'autres pistes.