BL : le Bayer Leverkusen tenu en échec par le Werder Brême

Trois jours après son match nul face au Stade Brestois en Ligue des champions, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse du Werder Brême pour le compte de la 8e journée de Bundesliga. Sans Amine Adli, les hommes de Xabi Alonso ont pu compter sur Victor Boniface, de retour sur les terrains après son accident de voiture et auteur de son 7e but en championnat cette saison (30e, 0-1), pour prendre l’avantage.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Leverkusen 15 8 5 4 3 1 20 15 9 Brême 12 8 -2 3 3 2 14 16

Mais le Werder Brême n’a jamais lâché et a poussé pour revenir au score. C’est d’ailleurs ce qu’ont réussi à faire les Verts et Blancs, grâce à cette tête puissante de Marvin Ducksh (74e, 1-1). Mais la joie de ce premier but du Werder à domicile en championnat cette saison ne fut que de courte durée. Quelques minutes plus tard, Felix Agu subissait le pressing de Jeremie Frimpong et trompait son propre gardien (CSC - 77e, 1-2). Mais le Werder a de nouveau fait preuve de caractère et a recollé au score à la fin du temps règlementaire sur une superbe frappe de Romano Schmid (90e, 2-2). Si Leverkusen a comme souvent poussé pour arracher la victoire dans les dernières secondes, les coéquipiers de Florian Wirtz ont dû se contenter d’un match nul. Leverkusen remonte néanmoins sur le podium de Bundesliga, tandis que le Werder Breme reste à la 9e place.