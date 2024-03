Real Madrid : le joueur qui sera sacrifié pour faire de la place à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. C’est une exclusivité dévoilée par nos soins en janvier dernier, et qui a été depuis confirmée par d’autres médias, européens comme français. Et forcément, de nombreuses questions se posent autour de cette signature de star tricolore en terres madrilènes. Quelle position pour lui ? Quand sera-t-il présenté ? Comment se fera le partage des droits d’image avec le Real Madrid ? Quel numéro ? Et bien d’autres questions auxquelles on devrait avoir réponse dans les prochains mois.

Mais la question que se posent le plus les fans et les observateurs madrilènes - et les joueurs du Real Madrid eux-mêmes - est la suivante : quel joueur sera sacrifié pour faire de la place à Kylian Mbappé ? Certains pensaient à Vinicius Junior récemment, et certains médias locaux évoquaient même une possible vente du Brésilien l’été prochain…

Le joueur en est conscient…

Mais ça sera un autre joueur de la Canarinha qui risque d’être sacrifié. Comme l’indique Relevo, c’est à Rodrygo que l’arrivée de Kylian Mbappé portera le plus préjudice. Le journal explique que le manque de régularité du joueur pourrait lui coûter cher, et qu’il y a actuellement deux options qui s’offrent à Ancelotti : un 4-3-3 avec le Bondynois en pointe et les deux Brésiliens sur les côtés. Puis, un 4-4-2 losange, avec Vinicius Jr et Mbappé en pointe, ce qui laisserait Rodrygo sur le carreau.

La presse madrilène n’a aucun doute, c’est lui qui goûtera au banc si Ancelotti continue de miser sur ce deuxième système tactique. Rodrygo a ainsi une fin de saison pour prouver qu’il peut, au moins, être compétitif et éventuellement poser quelques problèmes de choix à Carlo Ancelotti, sous peine de retrouver un rôle de joker offensif comme il y a quelques années. Affaire à suivre…