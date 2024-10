Rennes : la réponse d’Arnaud Pouille sur l’avenir de Julien Stéphan

La semaine dernière, le Stade Rennais officialisait le départ, sur décision de l’actionnaire Pinault, de son président Olivier Cloarec, arrivé au club trois ans plus tôt au poste de directeur général adjoint, et promu quelques mois plus tard président exécutif en remplacement de Nicolas Holveck, atteint d’un cancer et décédé en avril 2024. Le voile d’incertitude autour de l’identité de son successeur a rapidement été levé, puisque c’est l’ancien directeur général de Lens (2017-2024), Arnaud Pouille, grand artisan de la réussite du club artésien aux côtés de Florent Ghisolfi et Franck Haise ces dernières années, qui a été nommé. Ce jeudi, le dirigeant de 50 ans était présent devant la presse. L’occasion d’évoquer les conditions de son arrivée en Bretagne, ses ambitions à la tête du club, mais aussi les sujets chauds du moment, comme l’avenir de Julien Stéphan.

Si le technicien de 44 ans ne connaît pas la meilleure période de sa carrière en termes de résultats, il ne semble en tout cas pas menacé, pour le moment : « J’ai passé beaucoup de temps avec Julien, je connais son expertise, et j’avais envie de m’asseoir avec lui, tout comme avec Frederic Massara. Il n’est pas satisfait par les résultats, il essaie de tirer le meilleur de son effectif. Il faut partager, travailler ensemble et tirer dans le même sens, a exprimé Pouille, avant de poursuivre. Les datas le montrent, le groupe a fait énormément d’efforts et n’a pas été récompensé. Il faut se projeter sur le moyen et long terme mais aussi sur les matches à venir, à commencer par Brest. Je vous garantis que ça travaille. »