Le Barça proche de signer deux pépites brésiliennes

Selon le quotidien espagnol AS, le FC Barcelone aurait conclu un accord pour deux jeunes joueurs brésiliens évoluant au FC Santos. Il s’agit du défenseur central de 18 ans Kaiky Fernandes et d’Angelo Gabriel, un ailier de 17 ans. Cela serait une belle opportunité pour Xavi et le projet de reconstruction à long terme de Barcelone.

Le défenseur brésilien, dont le contrat à Santos se termine en 2023, a disputé 37 matchs cette saison. Son coéquipier en attaque qui est lui engagé jusqu’en 2024 à participer à 51 matchs cette année. En novembre dernier, Angelo Gabriel avait réussi l'exploit de marquer avec le maillot de Santos alors qu'il n'était âgé que 15 ans, 10 mois et 4 jours, il a ainsi devancé la légende brésilienne Pelé. Le Barça n’est pas le seul club qui est intéressé par les deux Brésiliens, plusieurs écuries européennes suivraient ces deux joueurs dont notamment le Real Madrid, mais il semblerait que le club catalan soit le plus proche de conclure ces deux transferts.