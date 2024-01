Toulouse a bouclé l’arrivée de Shavy Babicka

Non relégable mais proche de la zone rouge après 18 journées, le Toulouse FC tente de profiter de ce mercato hivernal pour renforcer son effectif et ainsi assurer le maintien le plus tôt possible. Ajoutons à cette mission en championnat, la suite de son parcours européen avec deux duels face à Benfica en barrages de la Ligue Europa. Des échéances importantes pour les Violets, qui vont enregistrer l’arrivée prochaine d’un ailier international gabonais en provenance du championnat chypriote : Shavy Babicka (23 ans), jusqu’à présent sous les couleurs de l’Aris Limassol.

Comme révélé en exclusivité sur notre site, la direction occitane était en passe de finaliser son transfert ce samedi, négociant notamment les bonus. Quelques heures plus tard, l’opération de la Panthère aux 5 sélections (1 but) est bouclée : son arrivée va coûter 2,75 millions d’euros au Téfécé. L’homme aux 5 réalisations et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec l’Aris voyagera ce lundi dans le Midi, ratant ainsi le derby face à l’Apollon (18h) afin d’éviter toute blessure. La visite médicale, quant à elle, sera effectuée le jour même ou mardi selon son état de fatigue.