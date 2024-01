Toulouse en passe de s’offrir Shavy Babicka

Selon nos dernières informations, Shavy Babicka, actuellement sous les couleurs de l’Aris Limassol à Chypre, pourrait rejoindre le Toulouse Football Club dans les heures à venir. En effet, l’ailier droit gabonais de 23 ans (5 sélections, 1 but) a d’ores et déjà donné son accord aux Violets et serait donc séduit à l’idée de rallier la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Libreville, sous contrat jusqu’en juin 2026, est un pilier essentiel de la formation chypriote et pourrait donc s’offrir un nouveau challenge dans sa jeune carrière. Le Téfécé peut se montrer confiant puisque les négociations sont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, bien avancées.