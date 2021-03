Wolverhampton : nouvelles rassurantes pour Rui Patricio

La suite après cette publicité

L'état de santé de Rui Patricio (33 ans) est rassurant. Au lendemain de sa longue évacuation sur civière à la fin de la rencontre face à Liverpool, suite à un choc à la tête avec son coéquipier Conor Coady, le gardien va mieux selon le kiné de Wolverhampton.

Il l'a décrit même comme « bavard et détendu » à la sortie du stade et n'a finalement pas eu besoin de passer la nuit à l'hôpital. Il sera tout de même examiné à nouveau ce mardi par le personnel médical des Wolves et suivra un protocole pour revenir sur les terrains.