Le combi Foot Mercato et Parions Sport : 4 matchs, une cote à 151 !

Avec un dimanche riche en affiches XXL, nous nous devions au sein de la rédaction de vous proposer un nouveau pari combiné aux cotes alléchantes qui totalise une cote totale de plus de 150.

Et pour ce dimanche 6 novembre, voici donc un combi à ne pas rater avec 4 matches intéressants.

Lorient et le PSG font match nul (cote* à 6,30)

Choc de haut de tableau de Ligue 1 entre Lorient et le PSG. Le club breton, actuel 4e du championnat, reste sur deux nuls sur ses trois derniers matches de L1. Toujours très difficile à manoeuvrer au Moustoir, les Merlus devraient causer pas mal de problèmes à une équipe parisienne dont les stars auront sans doute déjà la tête au Qatar et au Mondial et qui souhaiteront surtout ne pas se blesser. Ce déplacement périlleux tombe donc mal pour la bande à Christophe Galtier, peu inspirée lors de ses derniers affrontements avec Lorient (une victoire et un nul pour Lorient face au PSG lors des deux dernières saisons). Un nul est fort possible et un coup à tenter, surtout avec une cote de 6,30.

Chelsea et Arsenal font nul (cote* à 3,40)

S'il n'y avait pas photo entre les deux équipes ces dernières saisons en Premier League, cette saison est clairement plus celle d'Arsenal que celle de Chelsea. Et pour ce nouveau derby londonien, c'est limite Arsenal qui arrive à Stamford Bridge avec l'étiquette de favori grâce à son statut de leader du championnat. Mais la rencontre risque d'être disputée et animée entre deux équipes qui se rendent généralement coup pour coup et qui restent sur deux victoires chacune lors de leurs 4 derniers affrontements. Le Chelsea de Graham Potter est toujours convalescent et reste sur deux victoires poussives en Ligue des Champions et deux nuls et une défaite en Premier League. Tout le contraire des Gunners qui n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur face à Manchester United et réalisé un nul poussif face à Southampton. C'était lors de son dernier déplacement en PL. Il devrait en être de même sur la pelouse des Blues.

L'Inter Milan surclasse la Juventus (cote* à 2,35)

Entre une cascade de blessés, des résultats décevants, une élimination de la Ligue des Champions, rien ne va plus pour la Juventus Turin en ce début du mois de novembre. Et voilà que quatre jours après avoir perdu face au PSG au Juventus Stadium se dresse un autre cador européen, l'Inter Milan. Le club lombard, qui s'est sorti du groupe de la mort avec le Bayern et le Barça, arrive avec un moral au beau fixe ce dimanche et sur une série en cours de quatre victoires consécutives en Serie A. De quoi attendre une victoire milanaise face à la Juve, comme lors des trois derniers affrontements entre les deux équipes.

L'OL l'emporte face à l'OM (cote* à 3,00)

Encore traumatisé par le naufrage de son équipe en fin de match face à Tottenham où son équipe a tout perdu, Igor Tudor se présente à l'Orange Vélodrome affaibli et avec le moral dans les chaussettes. Pas le meilleur état d'esprit avant d'affronter l'OL dans un Olympico toujours très attendu. Le club rhodanien, qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Laurent Blanc devrait profiter de la crise naissante qui couve à l'OM pour enfoncer encore un peu plus le club phocéen et affaiblir encore plus la position du technicien croate. Une courte victoire comme lors des deux derniers matches de l'Olympique Lyonnais est logiquement envisageable.

