Strasbourg et Leeds à la lutte pour Julian Quiñones

À 25 ans, Julian Quiñones est à un tournant de sa carrière. Après six mois incroyables avec l'Atlas de Guadalajara où il a remporté le championnat grâce notamment à trois buts inscrits en demi-finale face aux Tigres de Gignac et Thauvin et en finale face à Pachuca, celui qui a terminé meilleur joueur de la saison a des envies d'Europe.

L'attaquant colombien de 25 ans, qui a été présélectionné en équipe nationale, a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1. Et son profil a particulièrement plu à Strasbourg, qui réfléchit clairement à la faisabilité du dossier. Mais le club alsacien va devoir faire face à la concurrence d'un sacré client en la personne de Leeds United. Le spectaculaire Julian Quiñones plaît beaucoup au coach des Whites Jesse Marsch.