Bayern Munich : l’agent de Bouna Sarr fait le point sur la situation de son protégé

2022 devait une année charnière dans la carrière de Bouna Sarr. Si tout avait bien débuté avec un sacre continental avec le Sénégal où il était titulaire au poste d’arrière droit au sein des Lions de la Teranga multipliant les prestations intéressantes, rien ne s’est déroulé comme prévu par la suite. Après deux entrées en jeu en Bundesliga (une mi-temps disputée avec le Bayern en huitièmes de finale de la Ligue des Champions) puis deux matches décisifs de qualification pour le Mondial face à l’Égypte, l’ancien Marseillais, sous contrat avec l’emblématique club allemand jusqu’en juin 2024, a vu sa fin de saison totalement gâchée.

Une chronologie des événements que nous explique son représentant Patrick Mendy. « Bouna avait une gêne depuis sa signature au Bayern. Il a joué, mais cela s’est empiré au fil des mois. Après la CAN, il a forcé et a essayé de terminer la saison avec son club. Mais voyant que cela ne s’arrangeait pas, la décision de se faire opérer s’est révélée inévitable. »

« Bouna est pour l’instant en avance sur ses temps de reprise »

Un véritable crève coeur pour le joueur de 30 ans qui savait que cette décision allait briser ses rêves de disputer le Mondial au Qatar avec le Sénégal, le latéral droit du Bayern devant rapidement déclarer forfait. « Un choix difficile à prendre, mais vu la situation il n’avait pas d’autre choix que de se faire opérer au mois de septembre », comme nous l’explique son représentant.

En cette toute fin d’année, cela va mieux beaucoup mieux pour Bouna Sarr qui a repris la course et qui retrouve peu à peu ses sensations comme nous le confie Patrick Mendy : « Bouna travaille beaucoup pour revenir sur les terrains. Pour l’instant, il est dans les temps pour la reprise, même légèrement en avance. Les sensations sont bonnes et doivent lui permettre de revenir d’ici fin janvier ou vers le début du mois de février ». Bouna Sarr, qui retrouve donc ses sensations, ne veut pas se précipiter. S’il a eu quelques approches de clubs français et européens ces dernières semaines, ce dernier, n’a pour l’instant qu’un seul objectif, à savoir retrouver les terrains et la compétition avec le Bayern Munich. Cela risque donc d’être un peu juste pour s’imaginer loin de la Bavière dès le 1er février. Mais comme dit l’adage : dans le football, tout va très vite…