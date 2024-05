Neymar a crevé les pneus de la voiture de Renan Lodi !

Neymar traverse une situation compliquée à Al-Hilal, puisqu’il est toujours sur le flanc à cause de sa blessure, une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Il devra encore attendre avant de signer son retour à la compétition. Mais au moins, on peut dire que le Brésilien s’amuse bien en Arabie saoudite.

Alors que Renan Lodi lui a fait une petite blague en nouant entre elles les baskets de l’ancien du PSG, Neymar y est allé fort pour se venger. La star brésilienne a ainsi crevé les pneus de la voiture de l’ancien Marseillais, pas trop gêné puisqu’on le voit rigoler sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Bon délire !