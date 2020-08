Ander Herrera très optimiste pour Kylian Mbappé avant Atalanta-PSG

Sorti sur blessure il y a une semaine lors de la finale de Coupe de France gagnée par le Paris SG contre l'AS Saint-Étienne (1-0), Kylian Mbappé était présent ce vendredi soir au Stade de France pour assister au succès de ses partenaires en finale de Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais (0-0, 6 t. a. b. à 5). On a vu l'attaquant, en costume et sans béquille, savourer ce titre au milieu de ses coéquipiers après le coup de sifflet final. De bon augure avant le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, le 12 août, à Lisbonne.

Ander Herrera, présent en conférence de presse d'après-match, en est convaincu. «Je pense qu'on est optimiste pour Kylian, il peut marcher tranquillement, il est très professionnel, il est jeune, il a vraiment envie de jouer ce match, on peut être tranquille, il travaille tous les jours. S'il ne peut pas jouer, on a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer à sa place, Choupo-Moting, Icardi, Sarabia, Neymar, Di Maria. On peut être tranquille. Bien sûr Kylian est très important, mais il va tout faire pour jouer», a lâché l'Ibère, très confiant.