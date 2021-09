Olivier Giroud répond au silence de Didier Deschamps

Non convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Olivier Giroud n'avait pu prendre part aux rencontres prévues dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 (Bosnie, Ukraine, Finlande). Arrivé à l'AC Milan lors du mercato estival, l'attaquant international français (110 sélections, 46 buts) est d'ailleurs revenu sur cette absence du groupe France en septembre dernier lors d'un entretien accordé à Téléfoot.

La suite après cette publicité

Si le Milanais accepte le choix de Didier Deschamps et semble désormais tourné vers les prochaines échéances, le manque de communication du sélectionneur français pointé par l'ancien buteur des Blues semble lui laisser un goût amer : «ouais, ça m'a surpris, un peu. Surtout, le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. Mais, voilà, c'est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve.» Le 30 septembre prochain, Didier Deschamps révélera à 14 heures les joueurs convoqués pour la prochaine salve de matches internationaux et à n'en pas douter, cette liste sera très attendue, notamment par Olivier Giroud...