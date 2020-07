Inter : le cas Christian Eriksen pose déjà problème

L'Inter a gâté Antonio Conte. Arrivé sur le banc nerazzurro l'été dernier, le technicien italien a pu recruter, lors des deux derniers mercatos, plusieurs éléments qu'il désirait fortement. Ainsi, Diego Godin, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young ou encore Victor Moses sont arrivés. Christian Eriksen, qui aurait été choisi par les dirigeants milanais, a aussi débarqué en Lombardie. Concernant ce dernier, il a quitté Tottenham six mois avant la fin de son contrat (juin 2020) afin de s'engager à l'Inter. Pourtant courtisé par le Real Madrid, l'Atlético, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Manchester United, la Juventus ou même le FC Barcelone, le Danois a finalement dit oui aux Italiens le 28 janvier dernier.

La suite après cette publicité

Eriksen peine à s'imposer à l'Inter

«Christian Eriksen est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le joueur danois né en 1992 arrive à titre définitif en provenance de Tottenham et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 », pouvait-on lire sur le communiqué de l'écurie milanaise. Une écurie qui a dû débourser 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais pour beaucoup, cette arrivée avait tout de la bonne affaire. Pratiquement six mois plus tard, les avis ont quelque peu changé le concernant. Depuis son arrivée, le footballeur âgé de 28 ans a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe. Dans le détail, onze en Serie A, trois en coupe d'Italie et deux en Ligue Europa. Le temps pour lui d'inscrire trois buts et de délivrer trois passes décisives.

Mais le natif de Middelfart est conscient qu'il peut et doit faire mieux. «Je sais que ces dernières années, mon rendement au niveau statistique a été important. Mais je ne regarde pas tant que ça ces chiffres, je sais ce que je peux réussir à apporter sur le terrain, pour mes coéquipiers et pour l’équipe. » Son entraîneur était du même avis en juin dernier. «Nous avons eu l'occasion de travailler avec Christian Eriksen, afin qu'il progresse physiquement et tactiquement. Aujourd'hui, il s'intègre bien dans notre projet. Mais il doit être plus décisif. Contre la Sampdoria, il a eu beaucoup d'occasions de marquer. Il doit inscrire des buts. Mais je suis satisfait de la façon dont il joue avec l'équipe.»

Un départ cet été ?

Pourtant, l'ancien joueur des Spurs connaît des difficultés à s'imposer dans son nouveau club, lui qui découvre le championnat d'Italie. D'ailleurs, il n'est pas un titulaire en puissance dans l'esprit d'Antonio Conte, qui ne l'a fait débuter que 8 rencontres sur les 16 où il est apparu. Sur les deux derniers matches de l'Inter, il n'est d'ailleurs entré qu'à quelques minutes de la fin (entrée à la 88e contre Vérone lors de la 31e journée, entrée à la 83e contre le Torino lors de la 32e journée). Un cas qui pose question à Milan, où on ne cesse de questionner Antonio Conte au sujet du Danois en conférence de presse. Ce qui lui met aussi la pression puisque lui aussi est critiqué pour son attitude et les résultats, alors que son équipe est troisième de Serie A (68 points, 32 matches joués).

Et ce mercredi, Tuttosport explique qu'Antonio Conte ne serait pas contre se séparer de l'international danois dès cet été, que ce soit sous la forme d'un transfert ou d'un prêt. En effet, la publication italienne rappelle que l'ancien entraîneur de Chelsea souhaitait recruter cet hiver Arturo Vidal (Barça), dont le profil correspondait plus à ses attentes et au jeu qu'il souhaitait mettre en place. Eriksen était un choix de la direction. Et justement, Tuttosport ajoute que la position de l'Inter n'est pas encore connue sur ce dossier. Un départ pourrait permettre de faire des économies avec un élément qui coûte environ 10 millions d'euros par an. Mais d'un autre côté, cela serait négatif en terme d'image de laisser filer un joueur, qui pourrait d'ailleurs revenir à son meilleur niveau. Moins de six mois après son arrivée à Milan, Christian Eriksen est déjà au cœur des débats à l'Inter. Et visiblement, Antonio Conte a déjà tranché à son sujet...