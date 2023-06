OM : Mattéo Guendouzi ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire

Mattéo Guendouzi aura vécu une saison en demi-teinte pour sa deuxième année à l’Olympique Marseille. D’abord très à son avantage dans la première moitié, il a été plus décevant à partir du mois de mars, où sa relation avec son coach, Igor Tudor, s’est détériorée. Et alors que son contrat avec l’OM se termine en 2025, les dirigeants marseillais comptent bien en faire une valeur marchande cet été, selon les informations de L’Équipe.

Mais l’international français n’est plus aussi certain de vouloir quitter le club. Il s’interroge sur la suite à donner à sa carrière et se dit moins pressé à partir de Marseille. Le milieu de terrain de 24 ans compte en tout cas ne faire aucun cadeau à ses patrons après la saison qu’il a subie. L’ancien joueur d’Arsenal a été soulagé après l’annonce du départ de Tudor. Au sein du vestiaire olympien, sa cote de popularité n’est pas énorme toutefois. On le suspecte de vouloir jouer "au Marseillais" à l’excès.

