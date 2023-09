Canal + garde la Premier League jusqu’en 2028

Après RMC Sport, la Premier League était passée l’été dernier sous pavillon Canal + pour le cycle 2022-2025. Et dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le groupe a annoncé la prolongation de l’exploitation des droits de diffusion du championnat anglais pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’à la fin de l’exercice 2027-2028.

Une bonne opération pour C+, qui diffuse déjà les deux grandes affiches de la semaine en Ligue des champions - principalement les clubs français - avant de s’offrir la Saudi Pro League cet été, et quelques jours après l’annonce du nouvel appel d’offres de la Ligue de Football Professionnel pour les championnats professionnels français (Ligue 1 et Ligue 2) pour le cycle 2024-2029.