Barça : Ivan Rakitic explique son départ

C'est officiel depuis mardi. Après six ans en Catalogne, Ivan Rakitic a fait ses valises et est revenu à Séville, club où il évoluait avant de rejoindre Barcelone. Et ce mercredi, une conférence de presse d'adieu était organisée pour le milieu de terrain de 32 ans, considéré comme indésirable par Ronald Koeman.

« C'est plus une sensation personnelle qu'un message de l'entraîneur. Le moment était arrivé. J'analyse toujours les choses, jusqu'au dernier jour j'étais impliqué à 100% avec le Barça, puis quand est arrivé le moment de se reposer c'est là que j'ai pris la décision », a expliqué le joueur croate. Voilà qui est clair.