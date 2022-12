PSG - Strasbourg : la déception d’Alexander Djiku

La suite après cette publicité

Défait (1-2) sur le fil par le Paris Saint-Germain, Strasbourg peut nourrir quelques regrets à l’issue de cette 16ème journée de Ligue 1. Interrogé au micro de Canal + au coup de sifflet final, Alexander Djiku n’a d’ailleurs pas pu cacher sa déception malgré le visage encourageant affiché par les siens au Parc des Princes.

«Il y a beaucoup de frustration, on avait bien identifié l’adversaire, on avait un bon plan de jeu, on savait que ça allait se jouer sur un petit détail, on avait beaucoup d’énergie, on a eu des situations, on a été très bon offensivement et défensivement et on repart avec 0 point, c’est dommage. Toutes les pertes de balles ne pardonnent pas après sur le penalty un peu litigieux, c’est dommage, je ne vais pas faire de polémique, je n’ai pas revu les images donc je ne vais pas polémiquer. Je suis content de l’état d’esprit de l’équipe après ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas notre match, c’est le prochain match contre Troyes qui compte, maintenant il va falloir marquer des points».

