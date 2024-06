Robin Le Normand répond aux critiques sur sa double nationalité

Très solide au sein de l’arrière-garde espagnole depuis le début de l’Euro 2024, Robin Le Normand monte en puissance avec la Roja. De bon augure pour le défenseur de la Real Sociedad, ciblé par des critiques de l’autre côté des Pyrénées au sujet de sa double nationalité franco-espagnole, lui qui est né en France mais qui a pourtant opté pour représenter l’Espagne. Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo, le joueur de 27 ans a raconté son choix.

«Didier Deschamps et moi avons eu une conversation, mais j’avais eu plusieurs appels avec des gens de la Fédération espagnole, le sélectionneur, j’avais parlé avec ma famille et mon entourage et j’avais toute leur confiance. Pour moi, c’était quelque chose de très naturel… J’ai grandi en France, mais j’ai aussi passé près de dix ans en Espagne. Une décennie où j’ai grandi en tant qu’homme, en tant que footballeur. Je me suis fait une place dans une ville, un club, où je ne peux avoir que mille mots de gratitude. Si en plus de tout ça, le coach vous appelle… C’était très simple et ma décision était évidente», a-t-il exprimé auprès du média ibère.