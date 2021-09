Les dessous de l'arrivée de Messi, l'énigme Ramos et la concurrence entre Navas et Donnarumma : les révélations de Leonardo

Suite et fin de l’interview de Leonardo. Hier soir, Canal+ diffusait la première partie de son entretien avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain. L’occasion pour le dirigeant rouge-et-bleu d’évoquer le mercato XXL du club de la capitale et de tacler à nouveau l’attitude du Real Madrid vis-à-vis de Kylian Mbappé. Ce soir, la deuxième partie était davantage axée sur quelques-unes des recrues phares parisiennes. À commencer par Lionel Messi.

« Ça a été fait de la manière parfaite. Messi c’est quelqu’un de très correct, sérieux et concret. Son idée c’était de rester à Barcelone. Je ne peux pas cacher le contact avant, mais jamais avant le mois de janvier. On a parlé, mais c’était clair que son envie c’était de rester (à Barcelone). Après, on est arrivé. L’envie qu’il a montrée de venir nous a motivés à le faire », a confié le Brésilien, avant d’évoquer l’intégration de l’Argentin.

« Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la manière dont il est arrivé, c’est un silence impactant. Il ne parle pas trop, mais il arrive. Neymar a dit qu’il voulait laisser son numéro 10 et Messi a dit non, je ne veux pas prendre le 10, c’est à Neymar. À la fin on a demandé à la Ligue de faire une exception pour le 30. C’était très beau de la part de Neymar de lui donner la possibilité de choisir. » Forcément heureux de voir autant de crack au sein de son équipe, Leonardo a toutefois tenu à envoyer un message aux arbitres de L1.

Leonardo réclame une protection pour Messi

Marqué par l’énorme tacle subi par Messi face au Venezuela, le directeur sportif parisien réclame de l’attention de la part du corps arbitral. « J’ai peur même en Ligue 1. Je demande une vraie attention par rapport à ça. Je comprends, on est humain. La seule chose qu’on demande, c’est qu’on ne veut pas un traitement spécial, mais qu’il y ait une exécution des règles. On doit protéger. On doit protéger le beau jeu. »

Le cas Messi évoqué, Leonardo a ensuite brièvement parlé de Sergio Ramos. Depuis son arrivée à Paris, le défenseur espagnol n’a toujours pas disputé le moindre match officiel. Blessé au mollet cet été, l’ancien Merengue a récemment rechuté. Mais Leo n’est pas inquiet. « Non parce qu’on savait qu’il avait eu un problème. On savait qu’il n’était pas en forme, qu’il récupérait d’une blessure. Après, il a eu ses vacances, après on s’est mis d’accord. C’est un contrat de deux ans, pas de deux mois. Il n’est pas prêt, c’est tout. »

Enfin, le Brésilien a terminé son intervention sur la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. « Pourquoi c’est compliqué ? C’est compliqué de ne pas les avoir. Aujourd’hui, on crée la concurrence partout. On parle d’un gardien de 22 ans et Navas en a 34. Le fait de les avoir, on va gérer et parler, mais tout est clair. Pas seulement pour les deux gardiens, mais pour tout le monde. C’est le coach qui va décider. Quand il y aura des réactions, on va gérer. Ça nous donne la vraie compétitivité que l’on veut. » C’est dit !