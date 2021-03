Tigres : André-Pierre Gignac justifie sa prolongation

La suite après cette publicité

André-Pierre Gignac (34 ans) a décidé de prolonger son aventure avec Tigres jusqu'en 2024 la semaine passée. Un choix qu'il a justifié au cours d'un entretien dévoilé ce lundi sur la chaîne officielle du club mexicain, finaliste malheureux du dernier Mondial des Clubs. «J'adore la mentalité des Mexicains, très nobles. Je ne veux pas quitter ce pays. Quand je vais en vacances en France, je suis pressé de rentrer au Mexique, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, je me sens totalement mexicain. Le pays, Nuevo Leon est un stade incroyable, j'adore vivre ici, côtoyer les gens, je me suis fait beaucoup d'amis. Je veux terminer ma carrière avec Tigres, rester à Monterrey pour y vivre toute ma vie», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Je ne vais pas me reposer parce que j'ai obtenu ma prolongation, c'est une étape de plus et je veux continuer à construire quelque chose au sein du club avec mes partenaires. Nous voulons gagner d'autres trophées, honnêtement, on les mérite, le public de Tigres les mérite, nous voulons être l'équipe de la décennie et de celle qui arrive. Je crois que nous pouvons y arriver, nous avons le groupe et le staff technique pour, nous espérons construire cette histoire tous ensemble. Nous allons encore compter un peu plus dans l'histoire du football mexicain», a-t-il conclu. Courtisé par Boca Juniors et Corinthians, APG a choisi la stabilité, pour continuer à écrire l'histoire à Monterrey. Bomboro.